Egy 9 éves kislány nyom nélkül tűnt el – a város aggódik!

A Pápai Rendőrkapitányság körözést rendelt el Farsang Boglárka, 9 éves pápai lakos eltűnése miatt is, aki 2025. augusztus 25-én reggel, 8 óra körül távozott édesanyjával, Both Amarillával a pápai otthonukból, azóta ismeretlen helyen tartózkodnak – írta a Veszprém Vármegyei Rendőrkapitányság.

Farsang Boglárka, a 9 éves eltűnt lány – a rendőrség segítséget kér.

Forrás: police.hu

Farsang Boglárka, az eltűnt kislányt keresik

Farsang Boglárka 145 cm magas, 35 kg, normál testalkatú, szemüveges, barna, derékig érő hajjal rendelkezik. Eltűnésekor több táska, csomag és tanszer volt nála, az öltözék pontosan nem ismert. A 9 éves lányt édesanyja kísérte, akiről korábban cikket írtunk.

Aki bármilyen információval rendelkezik Farsang Boglárka és édesanyja tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (8500 Pápa, Széchenyi István utca 18.), hívja a 06-89-313-011-es számot, vagy tegyen névtelen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon vagy a 112-es központi számon.