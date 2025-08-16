Közlekedési baleset
Felborult egy autó Köveskál és Zánka között – frissítve: FOTÓK!
A 7313-as úton, a monoszlói elágazásnál történt a baleset.
Forrás: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság
Felborult egy személykocsi a 7313-as úton, Köveskál és Zánka között. Az autóban ketten utaztak, egyikük beszorult a járműbe. A 4-es kilométernél történt balesethez a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított, és egy embert feszítővágó berendezéssel kiszabadított az összetört kocsiból. A helyszínre mentő is érkezett – adta hírül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Felborult egy autó Köveskál és Zánka közöttFotók: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság
