augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

1 órája

Felborult egy autó Köveskál és Zánka között – frissítve: FOTÓK!

Címkék#baleset#Zánka#személykocsi#Köveskál

A 7313-as úton, a monoszlói elágazásnál történt a baleset.

Veol.hu
Felborult egy autó Köveskál és Zánka között – frissítve: FOTÓK!

Forrás: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

Felborult egy személykocsi a 7313-as úton, Köveskál és Zánka között. Az autóban ketten utaztak, egyikük beszorult a járműbe. A 4-es kilométernél történt balesethez a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított, és egy embert feszítővágó berendezéssel kiszabadított az összetört kocsiból. A helyszínre mentő is érkezett, az egyik személyt súlyos sérülésekkel vitték kórházba – adta hírül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Felborult egy autó Köveskál és Zánka között

Fotók: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu