Minden odalett

1 órája

Felgyújtották az ország ikonikus buszmegállóját – fotelek, könyvek, minden odalett (+képek)

Címkék#mórágyi#tűz#gyorsteszt#buszmegálló#könyv

Vasárnap este teljesen kiégett Mórágy híres buszmegállója, amely pihenőhelyként is szolgált a helyieknek. A tűzvészt egy tomboló férfi okozta, aki ittas volt, és feltehetően kábítószer hatása alatt állt.

Felgyújtották a buszmegállót: Az ország egyik legismertebb, közösségi összefogással kialakított buszmegállója vált a pusztítás áldozatává vasárnap este. A téglából épült, székekkel, fotelekkel, asztalokkal és könyvekkel berendezett mórágyi várakozóhelyet szándékosan gyújtották fel. A tűzben a teljes berendezés és több száz kötet is odaveszett – írja a police.hu.

Felgyújtották a buszmegállót, minden érték odaveszett
Felgyújtották a buszmegállót, minden érték odaveszett
Forrás: police.hu

Felgyújtották a buszmegállót, minden érték odaveszett

A bejelentés vasárnap nem sokkal este negyed tíz után érkezett a hatóságokhoz. A bonyhádi rendőrök perceken belül a helyszínre értek, a tűzoltók pedig már a lángok megfékezésén dolgoztak. A helyszínen kiderült, hogy egy 33 éves dunaszekcsői férfi, aki épp Mórágyon tartózkodott, minden előzmény nélkül dühöngeni kezdett a megállóban. Először a bútorokat és a könyveket dobálta szét, majd öngyújtóval lángra lobbantotta őket.

Alkohol, kábítószer és erőszak

A férfi erősen ittas volt, és a gyorsteszt többféle kábítószerre is pozitív eredményt mutatott. A rendőrök elmondása szerint a tűzoltás és a rendőri intézkedés közben is agresszíven viselkedett, öntudatlan állapotban volt. Végül kórházba szállították. A helyszíni szemle során az is kiderült, hogy a közelben parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki – feltehetően ugyanaz az elkövető.

A közelben parkoló busz szélvédőjét is betörte valaki – feltehetően ugyanaz az elkövető.
Forrás: police.hu

További képek itt.

 

