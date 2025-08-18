Bozótvágóval támadt feleségére és négy gyermekükre a féltékeny tapolcai férj

A Tapolcai Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint a 39 éves helyi férfi és felesége 8 éve házasok, három gyermekük született és további egy gyermeket nevelnek közösen. A férfi 2025 áprilisától féltékenység miatt többször bántalmazta feleségét, aki sokáig nem kért segítséget - közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Féltékenységből machetével támadt feleségére és gyermekeire

Fotó: pexels.com

2025. augusztus 10-én az esti órákban a férfi házuk udvarán ismét féltékenykedni kezdett, majd kezébe vett egy 27 cm pengehosszúságú machete nevezetű bozótvágó kést, a gyermekeket és a feleségét bezavarta a házba, majd bent, miközben megöléssel fenyegette a nőt, nyomatékul több széket is összevágott a machetével.

Féltékenységből bántalmazta családját

Mialatt a férfi kiment az udvarra, a nő a szobaablakon keresztül kitette a gyerekeket a ház elé és autóval el akart menekülni, ám a férfi észrevette és – miközben a gyerekek már a járműben ültek – az autó hátsó szélvédőjét betörte. Ezután kiszállította a gyermekeket az autóból, visszaküldte a házba, feleségét pedig többször arcul ütötte és a machetével támadó mozdulatokat tett a sértett irányába, miközben a nő a két és féléves gyermeküket a karjában tartotta. A sértett visszament a házba, ám amikor a férje a további fenyegetőzést követően hirtelen távozott a lakásból, gyorsan elmenekült a gyermekekkel együtt és segítséget kért.

Az ügyészség a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének kiküszöbölése érdekében indítványozta a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírójának a gyanúsított letartóztatását, melyet a bíróság egy hónap időtartamra elrendelt. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett, ezért az nem végleges.