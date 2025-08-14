augusztus 14., csütörtök

Közlekedési baleset

1 órája

Furgonnal karambolozott egy személyautó a 8-as úton – Frissítve: az útzár feloldva

Címkék#baleset#Városlőd#katasztrófavédelem

A baleset ma reggel 6 óra előtt történt, a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki az autó vezetőjét.

Veol.hu

Egy furgon és egy személyautó ütközött össze a 8-as főút 72-es kilométerszelvényénél, Városlőd térségében. A baleset következtében a személyautó vezetője beszorult, a furgon motortere füstölni kezdett. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a beszorult sofőrt, a füstölést pedig egy vízsugárral szüntették meg. Az egységek mellett a társhatóságok is a balesetnél dolgoznak, teljes útlezárás mellett – írja a katasztrófavédelem.

 

Frissítve:

A baleset helyszínelése és a műszaki mentés befejeződött, a forgalom a főúton ismét zavartalanul halad.

Városlődi dombtetőn történt baleset.... egy mikrobusz és egy személygépkocsi ütközött frontálisan, a helyszínre mindkét ajkai mentőegység illetve veszprémi esetkocsi és mentőtiszti kocsi indult! 2 súlyos és egy könnyű sérült a veszprémi kórházba került beszállításra ellátás után! A tűzoltók a személygépkocsi vezetőjét ki kellett vágniuk a roncsból – írta az Ajkamentők Facebook-oldala.

Frontális karambol Városlődnél, hárman megsérültek
Forrás:  Delta Hírek/Facebook

 

