Garázda külföldi
1 órája
Nyaralni indultak, bántalmazás lett a vége
A Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársai garázdaság miatt hallgattak ki egy 57 éves férfit.
Garázdaság vétsége miatt folyik eljárás a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon egy külföldi állampolgárral szemben. A férfi augusztus 17-én éjszaka az egyik Balaton-parti településen előzetes szóváltást követően bántalmazott egy másik külföldit, majd elsietett.
Garázdaságba torkollt a nyaralás
A járőrök adatgyűjtésének eredményeként negyed órán belül elfogták, majd előállították az elkövetőt. Kihallgatásán a férfi elmondta, hogy barátjával azért alakult ki köztük nézeteltérés, hogy maradjanak-e tovább nyaralni vagy sem – közölte a police.hu.
