Nyaralni indultak, bántalmazás lett a vége

Garázdaság vétsége miatt folyik eljárás a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon egy külföldi állampolgárral szemben. A férfi augusztus 17-én éjszaka az egyik Balaton-parti településen előzetes szóváltást követően bántalmazott egy másik külföldit, majd elsietett.

Garázdaságba torkollt a nyaralás.

Illusztráció: ChatGPT

Garázdaságba torkollt a nyaralás

A járőrök adatgyűjtésének eredményeként negyed órán belül elfogták, majd előállították az elkövetőt. Kihallgatásán a férfi elmondta, hogy barátjával azért alakult ki köztük nézeteltérés, hogy maradjanak-e tovább nyaralni vagy sem – közölte a police.hu.