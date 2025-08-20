augusztus 20., szerda

István névnap

Garázda külföldi

1 órája

Nyaralni indultak, bántalmazás lett a vége

Címkék#bántalmazás#külföldi#nyaralás#rendőrség

A Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársai garázdaság miatt hallgattak ki egy 57 éves férfit.

Veol.hu

Garázdaság vétsége miatt folyik eljárás a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon egy külföldi állampolgárral szemben. A férfi augusztus 17-én éjszaka az egyik Balaton-parti településen előzetes szóváltást követően bántalmazott egy másik külföldit, majd elsietett.

Garázdaságba torkolt a nyaralás.
Garázdaságba torkollt a nyaralás.
Illusztráció: ChatGPT

Garázdaságba torkollt a nyaralás

A járőrök adatgyűjtésének eredményeként negyed órán belül elfogták, majd előállították az elkövetőt. Kihallgatásán a férfi elmondta, hogy barátjával azért alakult ki köztük nézeteltérés, hogy maradjanak-e tovább nyaralni vagy sem – közölte a police.hu.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
