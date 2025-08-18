"Ingyen" vacsora és csónaklopás is szerepel a külföldi férfiak bűnlajstromán (+ videó)

Augusztus 16-án az egyik révfülöpi étterem tulajdonosa értesítette a rendőrséget, hogy előző éjszaka három férfi fizetés nélkül távozott a vendéglátóhelyről. Késő délután pedig szintén Révfülöpről, egy strandcikkeket árusító üzletből tettek bejelentést, hogy a boltban lopás történt. A nap folyamán két külföldi férfi tért be az áruházba, majd vásárlást színlelve elterelték az eladó figyelmét, és a helyiség hátsó falának támasztott gumicsónakokat, valamint egy pumpát magukkal vittek, közel 100 000 forint értékben.

Gumicsónakot loptak és fizetés nélkül távoztak egy étteremből

Forrás: police.hu

A tapolcai rendőrök széles körű adatgyűjtése révén rövid időn belül azonosították a külföldi elkövetőket, és még aznap elfogták őket. A 19 éves fiatalembert 18 és 16 éves társaival együtt ezután előállították. A nyomozók az idősebbeket – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként kihallgatták, ellenük lopás vétség megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, és mindhármukkal szemben szabálysértési feljelentést tettek a fizetés nélküli távozás miatt –számolt be az esetről a police.hu.