Gyermekpornográfia

2 órája

Videóra vett egy meztelen kislányt a strandon, évekre börtönbe kerülhet

Címkék#videofelvétel#gyermekpornográfia#strand#vádlott

Egy büntetett előéletű középkorú férfi telefonbeszélgetést színlelve, gyermekpornográfia szándékával videófelvételt készített egy 9 éves meztelen kislányról a balatonberényi Naturista Kemping strandján még 2022. július 2-án. Hamarosan másodfokon is elítélheti a bíróság a pedofil hajlamú férfit.

Veol.hu

Amint a gyermek egyik hozzátartozója észlelte a videózást, kérdőre vonta a férfit, aki elfutott a számonkérés elől, de többen üldözőbe vették, és a kemping kijáratánál elfogták. A férfi megpróbálta a gyermekpornográfia bizonyítékaként szolgáló telefont összetörni, de a strand biztonsági őrének segítségével ezt sikerült megakadályozniuk.

Gyermekpornográfia: Felvételt készített a kislányról, a gyermek rokonai rajtakapták.
Gyermekpornográfia: felvételt készített egy meztelen kislányról, a gyermek rokonai rajtakapták a középkorú férfit
Forrás: Pexels-illusztráció

Gyermekpornográfia: évekre börtönbe kerülhet a kislányt videózó férfi

Az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlottat gyermekpornográfia bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 4 év szabadságvesztésre, 5 év közügyektől eltiltásra és foglalkozástól eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan eltérő minősítés és a büntetés enyhítése végett fellebbezett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú bíróság ítélete ellen súlyosításért bejelentett ügyészi fellebbezést fenntartotta. Az ügyben az ítélőtábla fog másodfokon döntést hozni - közölte Magyarország Ügyészsége.

 

