Videóra vett egy meztelen kislányt a strandon, évekre börtönbe kerülhet

Amint a gyermek egyik hozzátartozója észlelte a videózást, kérdőre vonta a férfit, aki elfutott a számonkérés elől, de többen üldözőbe vették, és a kemping kijáratánál elfogták. A férfi megpróbálta a gyermekpornográfia bizonyítékaként szolgáló telefont összetörni, de a strand biztonsági őrének segítségével ezt sikerült megakadályozniuk.

Gyermekpornográfia: felvételt készített egy meztelen kislányról, a gyermek rokonai rajtakapták a középkorú férfit

Forrás: Pexels-illusztráció

Gyermekpornográfia: évekre börtönbe kerülhet a kislányt videózó férfi

Az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék a vádlottat gyermekpornográfia bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 4 év szabadságvesztésre, 5 év közügyektől eltiltásra és foglalkozástól eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan eltérő minősítés és a büntetés enyhítése végett fellebbezett. A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú bíróság ítélete ellen súlyosításért bejelentett ügyészi fellebbezést fenntartotta. Az ügyben az ítélőtábla fog másodfokon döntést hozni - közölte Magyarország Ügyészsége.