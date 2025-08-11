augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sebesség-ellenőrzés

2 órája

Több mint 500 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Veszprém vármegyében

Címkék#rendőrség#statisztika#gyorshajtás#vármegye#pénzbírság

A múlt héten a Veszprém vármegyei rendőröknek ismét rengeteg munkájuk akadt: mindössze hét nap alatt 551 gyorshajtóval szemben intézkedtek a közutakon. A friss adatok szerint a sofőrök jelentős része továbbra sem veszi komolyan a sebességkorlátozásokat, pedig a statisztikák egyértelműen mutatják: a gyorshajtás az egyik vezető baleseti ok.

Veol.hu

A rendőrség közleménye szerint a sebességmérő berendezések tapasztalatai azt igazolják, hogy sok járművezető még mindig nem számol a gyorshajtás kimagasló kockázatával. Pedig a megengedett sebesség túllépése nemcsak pénzbírsággal és büntetőpontokkal járhat, hanem súlyos, akár tragikus következményekkel is.

Gyorshajtás: több mint 500 gyorshajtóval szemben intézkedett a Veszprém vármegyei rendőrség
A gyorshajtás az egyik vezető baleseti ok. A múlt héten több mint 500 gyorshajtóval szemben intézkedett a Veszprém vármegyei rendőrség
Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Gyorshajtás: több mint 500 gyorshajtóval szemben intézkedett a Veszprém vármegyei rendőrség

A Veszprém vármegyei rendőrök ismételten felhívták a figyelmet: a közlekedési balesetek elkerülése érdekében minden esetben be kell tartani a kijelölt sebességhatárokat. A szabályszegések ugyanis nemcsak a szabálytalankodó életét, hanem más közlekedők biztonságát is veszélyeztetik.

A hatóság hangsúlyozta: a gyorshajtásból fakadó baleseteknél gyakran előfordul, hogy a járművezető nem tud időben reagálni egy hirtelen akadályra, gyalogosra vagy másik járműre. Ez a reakcióidő pedig minden egyes plusz kilométer/óra sebességnövekedéssel csökken.

Az elmúlt időszakban a rendőrség rendszeresen szervez célzott sebesség-ellenőrzéseket a vármegye fő- és mellékútjain, hogy kiszűrje a szabálytalankodókat. A fokozott ellenőrzések célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése – bár a rendőrök hozzáteszik: a szabályok betartását komolyan kell venni, különben az intézkedés elkerülhetetlen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu