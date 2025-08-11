2 órája
Több mint 500 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Veszprém vármegyében
A múlt héten a Veszprém vármegyei rendőröknek ismét rengeteg munkájuk akadt: mindössze hét nap alatt 551 gyorshajtóval szemben intézkedtek a közutakon. A friss adatok szerint a sofőrök jelentős része továbbra sem veszi komolyan a sebességkorlátozásokat, pedig a statisztikák egyértelműen mutatják: a gyorshajtás az egyik vezető baleseti ok.
A rendőrség közleménye szerint a sebességmérő berendezések tapasztalatai azt igazolják, hogy sok járművezető még mindig nem számol a gyorshajtás kimagasló kockázatával. Pedig a megengedett sebesség túllépése nemcsak pénzbírsággal és büntetőpontokkal járhat, hanem súlyos, akár tragikus következményekkel is.
Gyorshajtás: több mint 500 gyorshajtóval szemben intézkedett a Veszprém vármegyei rendőrség
A Veszprém vármegyei rendőrök ismételten felhívták a figyelmet: a közlekedési balesetek elkerülése érdekében minden esetben be kell tartani a kijelölt sebességhatárokat. A szabályszegések ugyanis nemcsak a szabálytalankodó életét, hanem más közlekedők biztonságát is veszélyeztetik.
A hatóság hangsúlyozta: a gyorshajtásból fakadó baleseteknél gyakran előfordul, hogy a járművezető nem tud időben reagálni egy hirtelen akadályra, gyalogosra vagy másik járműre. Ez a reakcióidő pedig minden egyes plusz kilométer/óra sebességnövekedéssel csökken.
Az elmúlt időszakban a rendőrség rendszeresen szervez célzott sebesség-ellenőrzéseket a vármegye fő- és mellékútjain, hogy kiszűrje a szabálytalankodókat. A fokozott ellenőrzések célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése – bár a rendőrök hozzáteszik: a szabályok betartását komolyan kell venni, különben az intézkedés elkerülhetetlen.
