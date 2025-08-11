Több mint 500 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Veszprém vármegyében

A rendőrség közleménye szerint a sebességmérő berendezések tapasztalatai azt igazolják, hogy sok járművezető még mindig nem számol a gyorshajtás kimagasló kockázatával. Pedig a megengedett sebesség túllépése nemcsak pénzbírsággal és büntetőpontokkal járhat, hanem súlyos, akár tragikus következményekkel is.

A gyorshajtás az egyik vezető baleseti ok. A múlt héten több mint 500 gyorshajtóval szemben intézkedett a Veszprém vármegyei rendőrség

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Gyorshajtás: több mint 500 gyorshajtóval szemben intézkedett a Veszprém vármegyei rendőrség

A Veszprém vármegyei rendőrök ismételten felhívták a figyelmet: a közlekedési balesetek elkerülése érdekében minden esetben be kell tartani a kijelölt sebességhatárokat. A szabályszegések ugyanis nemcsak a szabálytalankodó életét, hanem más közlekedők biztonságát is veszélyeztetik.

A hatóság hangsúlyozta: a gyorshajtásból fakadó baleseteknél gyakran előfordul, hogy a járművezető nem tud időben reagálni egy hirtelen akadályra, gyalogosra vagy másik járműre. Ez a reakcióidő pedig minden egyes plusz kilométer/óra sebességnövekedéssel csökken.

Az elmúlt időszakban a rendőrség rendszeresen szervez célzott sebesség-ellenőrzéseket a vármegye fő- és mellékútjain, hogy kiszűrje a szabálytalankodókat. A fokozott ellenőrzések célja nem a bírságolás, hanem a balesetek megelőzése – bár a rendőrök hozzáteszik: a szabályok betartását komolyan kell venni, különben az intézkedés elkerülhetetlen.