Megrázó tragédia
1 órája
Holtan találták meg az eltűnt kéthetes kisfiút
Emberölés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, tegnap körözést indított a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A rendőrök a kutató-mentőkkel együtt nagy erőkkel keresték a gyermeket. Végül délután Nagydorog határában megtalálták a kisfiú holttestét. Az első orvosi vizsgálat szerint a baba halálát idegenkezűség okozta – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Folyik a nyomozás a baba halálának ügyében
A rendőrség emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, mivel a sértett még nem töltötte be a tizennegyedik életévét, és védekezni sem tudott. A nyomozás jelenleg is folyik - írja a Teol.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre