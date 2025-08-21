Holtan találták meg az eltűnt kéthetes kisfiút

Ahogy korábban beszámoltunk róla, tegnap körözést indított a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A rendőrök a kutató-mentőkkel együtt nagy erőkkel keresték a gyermeket. Végül délután Nagydorog határában megtalálták a kisfiú holttestét. Az első orvosi vizsgálat szerint a baba halálát idegenkezűség okozta – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Nagydorog határában találták meg a kisfiút, halálát idegenkezűség okozta

Forrás: rendőrség/illusztráció

Folyik a nyomozás a baba halálának ügyében

A rendőrség emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, mivel a sértett még nem töltötte be a tizennegyedik életévét, és védekezni sem tudott. A nyomozás jelenleg is folyik - írja a Teol.