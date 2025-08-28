Idős nő holttestét találták meg a strandon

Bartók Judit rendőrségi szóvivő lapunknak azt nyilatkozta, az általános közigazgatási rendtartás keretein belül folytatnak eljárást. Egy nyolcvan év körüli idős nő vesztette életét a strandon, tudtuk meg a halálesettel kapcsolatban.

Haláleset: fürödni indult a Balatonba, de többé nem tért vissza

Fotó: Getty Images

Halállal végződött a strandolás

Információink szerint a nő a balatonkenesei strandon fürdeni indult a Balatonba, majd eddig ismeretlen okokból vízbe fulladt. A nő holttestét tudomásunk szerint a strandolók vették észre a partról.