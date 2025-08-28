augusztus 28., csütörtök

1 órája

Idős nő holttestét találták meg a strandon

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette információinkat, mely szerint egy idős nő holttestére bukkantak a balatonkenesei strandon.

Szilas Lilla

Bartók Judit rendőrségi szóvivő lapunknak azt nyilatkozta, az általános közigazgatási rendtartás keretein belül folytatnak eljárást. Egy nyolcvan év körüli idős nő vesztette életét a strandon, tudtuk meg a halálesettel kapcsolatban.

Halállal végződött a strandolás

Információink szerint a nő a balatonkenesei strandon fürdeni indult a Balatonba, majd eddig ismeretlen okokból vízbe fulladt. A nő holttestét tudomásunk szerint a strandolók vették észre a partról.

 

