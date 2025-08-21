Darabokra tépett egy trágyaszóró gép egy családapát, miközben próbálta megjavítani

Egyelőre nem tudni, hogyan került a tapasztalt gazdálkodó keze a traktorhoz kapcsolt trágyaszóró gép szerkezetébe egy somogyi termőföldön. A munkagép meghibásodhatott, az 50 év körüli férfi próbálta megjavítani, de a pengék váratlanul megmozdultak és a gazdálkodó a darálóba került, innen pedig esélye sem volt a menekülésre. A halálos baleset oka egyelőre nem tisztázott: rosszullét, megcsúszás vagy műszaki hiba is közrejátszhatott - írja a sonline.hu.

Rendőrségi vizsgálat indult a halálos baleset ügyében

Az 50 év körüli férfit a helyiek dolgos, szorgalmas emberként ismerték, egy rutinszerű művelet közben szenvedett végzetes balesetet. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást az ügyben.

