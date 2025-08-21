3 órája
Darabokra tépett egy trágyaszóró gép egy családapát, miközben próbálta megjavítani
Halálos balesetet szenvedett munka közben egy szentgáloskéri gazdálkodó: az 50 év körüli férfi egy munkagépet próbált megjavítani, amikor annak pengéi közé szorult, a daráló pedig valamiért működésbe lépett.
Egyelőre nem tudni, hogyan került a tapasztalt gazdálkodó keze a traktorhoz kapcsolt trágyaszóró gép szerkezetébe egy somogyi termőföldön. A munkagép meghibásodhatott, az 50 év körüli férfi próbálta megjavítani, de a pengék váratlanul megmozdultak és a gazdálkodó a darálóba került, innen pedig esélye sem volt a menekülésre. A halálos baleset oka egyelőre nem tisztázott: rosszullét, megcsúszás vagy műszaki hiba is közrejátszhatott - írja a sonline.hu.
Rendőrségi vizsgálat indult a halálos baleset ügyében
Az 50 év körüli férfit a helyiek dolgos, szorgalmas emberként ismerték, egy rutinszerű művelet közben szenvedett végzetes balesetet. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást az ügyben.
