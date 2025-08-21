augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálos baleset

1 órája

Darabokra tépett egy trágyaszóró gép egy családapát, miközben próbálta megjavítani

Címkék#baleset#traktor#vizsgálat

Halálos balesetet szenvedett munka közben egy szentgáloskéri gazdálkodó: az 50 év körüli férfi egy munkagépet próbált megjavítani, amikor annak pengéi közé szorult, a daráló pedig valamiért működésbe lépett.

Veol.hu

Egyelőre nem tudni, hogyan került a tapasztalt gazdálkodó keze a traktorhoz kapcsolt trágyaszóró gép szerkezetébe egy somogyi termőföldön. A munkagép meghibásodhatott, az 50 év körüli férfi próbálta megjavítani, de a pengék váratlanul megmozdultak és a gazdálkodó a darálóba került, innen pedig esélye sem volt a menekülésre. A halálos baleset oka egyelőre nem tisztázott: rosszullét, megcsúszás vagy műszaki hiba is közrejátszhatott - írja a sonline.hu.

A halálos baleset helyszíne Fotó: TV2, Tények
A halálos baleset helyszíne Fotó: TV2, Tények

Rendőrségi vizsgálat indult a halálos baleset ügyében

Az 50 év körüli férfit a helyiek dolgos, szorgalmas emberként ismerték, egy rutinszerű művelet közben szenvedett végzetes balesetet. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást az ügyben.

A tragikus esetről további részletek olvashatók a sonline.hu-n.

Pár napja is beszámoltunk egy halálos balesetről

Péntek este halálos közlekedési baleset történt a Kisláng és Soponya közötti összekötőúton, ahol két személyautó frontálisan karambolozott. Arról a tragédiáról is megrázó részletek derültek ki.

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu