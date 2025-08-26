Halálos munkahelyi baleset a veszprémi kórházban: megszólalt a rendőrség

Szerkesztőségünk megkereste az üggyel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan megerősítették értesüléseinket és további információkat adtak a halálos balesetről.

Halálos baleset történt a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban

Fotó: archív

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház területén történt halálos balesettel kapcsolatban Bartók Judit rendőr alezredes azt a tájékoztatást adta, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az ügyet, melyhez kapcsolódóan egy férfi életét vesztette. A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.