Tragédia

51 perce

Halálos munkahelyi baleset a veszprémi kórházban: megszólalt a rendőrség

Címkék#baleset#Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban#Veszprémi Rendőrkapitányság#haláleset

Értesüléseink szerint meghalt egy munkavállaló a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház területén.

Veol.hu

Szerkesztőségünk megkereste az üggyel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan megerősítették értesüléseinket és további információkat adtak a halálos balesetről. 

Halálos baleset történt a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban
Halálos baleset történt a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban
Fotó: archív

Halálos baleset a veszprémi kórházban

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház területén történt halálos balesettel kapcsolatban Bartók Judit rendőr alezredes azt a tájékoztatást adta, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az ügyet, melyhez kapcsolódóan egy férfi életét vesztette. A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.

 

