51 perce
Halálos munkahelyi baleset a veszprémi kórházban: megszólalt a rendőrség
Értesüléseink szerint meghalt egy munkavállaló a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház területén.
Szerkesztőségünk megkereste az üggyel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan megerősítették értesüléseinket és további információkat adtak a halálos balesetről.
Halálos baleset a veszprémi kórházban
A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház területén történt halálos balesettel kapcsolatban Bartók Judit rendőr alezredes azt a tájékoztatást adta, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az ügyet, melyhez kapcsolódóan egy férfi életét vesztette. A haláleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, de bűncselekmény gyanúja nem merült fel.