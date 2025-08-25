Hármas karambol az M7-esen, Székesfehérvárnál

Három személyautó karambolozott az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Székesfehérvár térségében, a 62-es kilométerszelvény közelében. A balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – katasztrofavedelem.hu.

Forrás: katasztrofavedelem.hu