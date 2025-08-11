Összefogás
1 órája
Helikopterrel is kutattak az eltűnt tinédzser után
Keresőkutyával és helikopterrel is kutatott a rendőrség a 19 éves pusztamiskei fiatalember után, akinek eltűnését vasárnap hajnalban jelentették be.
Az összehangolt keresés végül gyors sikert eredményezett, az eltűnt fiatalt épségben megtalálta a rendőrség még vasárnap délelőtt - közölte Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.
"Köszönjük a lakosság együttműködését és támogatását, a Pusztamiskéről hajnalban eltűnt 19 éves fiatalembert épségben megtaláltuk" - írták.
Nyitókép: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre