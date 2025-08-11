Helikopterrel is kutattak az eltűnt tinédzser után

Az összehangolt keresés végül gyors sikert eredményezett, az eltűnt fiatalt épségben megtalálta a rendőrség még vasárnap délelőtt - közölte Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

"Köszönjük a lakosság együttműködését és támogatását, a Pusztamiskéről hajnalban eltűnt 19 éves fiatalembert épségben megtaláltuk" - írták.

Nyitókép: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség