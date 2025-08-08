Ismeretlen személy
Egy 50 év körüli nő holttestét találta meg a Veszprémi Rendőrkapitányság
2025. augusztus 5-én Veszprém városán belül egy ismeretlen női holttestet talált a Veszprémi Rendőrkapitányság.
A Police.hu-n az ismeretlen holttest, holttestrész között egy pár napos körözés is szerepel. A Veszprémi Rendőrkapitányság találta meg Veszprémen belül kedden a nő holttestét.
Ismeretlen holttestet találtak Veszprémben
A személyleírás szerint az elhunyt nő, kb. 50 éves, kb. 165 cm magas, átlagos testalkatú, testen lévő ruházata farmer nadrág, fekete póló, alsónemű egy feltalált ruházat: fekete cipő, kék felső rövidebb ujjú felső ruházat.
