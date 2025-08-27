Újabb rolleres balesetek: tinilány életéért küzdenek (galéria, videó)

Rollerbaleset: Péntek késő este ismét bebizonyosodott, mennyire veszélyes lehet a védőfelszerelés nélküli rollerhasználat. A történet nemcsak a fiatalok felelőtlenségéről szól, hanem arról is, hogyan próbálták eltussolni a baleset részleteit, sikertelenül. A társai először titkolni próbálták a történteket, de a rendőrök kiderítették az igazságot – írja a police.hu.

Életveszélyes rollerbaleset Kaposváron – több fiatallal szemben indult eljárás

Forrás: Police.hu

Életveszélyes rollerbaleset Kaposváron – több fiatallal szemben indult eljárás

A Zárda utcában történt a baleset augusztus 24-én este 11 óra körül. Egy csapat fiatalkorú haladt nagy teljesítményű elektromos rollerekkel a Kossuth tér irányába, amikor egyikük, egy 13 éves lány elesett. A gyermek nem viselt bukósisakot, és nem rendelkezett vezetői engedéllyel sem. Életveszélyes állapotban vitték kórházba a mentők.

A lány társai először elrejtették a rollereket a közeli Zárda közben, majd visszatértek a helyszínre, azt állítva, hogy csak arra sétáltak. Később elismerték: ők is rollerrel közlekedtek. Háromukkal szemben szabálysértési eljárás, egy negyedik fiatal ellen pedig korábbi eltiltása miatt, büntetőeljárás indult.