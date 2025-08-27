1 órája
Újabb rolleres balesetek: tinilány életéért küzdenek (galéria, videó)
Egyre szaporodnak a rolleres balesetek. Egy 13 éves lányt életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba, miután elesett a nagy teljesítményű elektromos rollerével. És videón mutatjuk a részeg rolleres férfit, aki orral bukott a földre.
Rollerbaleset: Péntek késő este ismét bebizonyosodott, mennyire veszélyes lehet a védőfelszerelés nélküli rollerhasználat. A történet nemcsak a fiatalok felelőtlenségéről szól, hanem arról is, hogyan próbálták eltussolni a baleset részleteit, sikertelenül. A társai először titkolni próbálták a történteket, de a rendőrök kiderítették az igazságot – írja a police.hu.
Életveszélyes rollerbaleset Kaposváron – több fiatallal szemben indult eljárás
A Zárda utcában történt a baleset augusztus 24-én este 11 óra körül. Egy csapat fiatalkorú haladt nagy teljesítményű elektromos rollerekkel a Kossuth tér irányába, amikor egyikük, egy 13 éves lány elesett. A gyermek nem viselt bukósisakot, és nem rendelkezett vezetői engedéllyel sem. Életveszélyes állapotban vitték kórházba a mentők.
A lány társai először elrejtették a rollereket a közeli Zárda közben, majd visszatértek a helyszínre, azt állítva, hogy csak arra sétáltak. Később elismerték: ők is rollerrel közlekedtek. Háromukkal szemben szabálysértési eljárás, egy negyedik fiatal ellen pedig korábbi eltiltása miatt, büntetőeljárás indult.
Újabb rolleres balesetek: tinilány életéért küzdenek, a férfi pedig részegen esett hatalmasatFotók: police.hu
Kacsázott az úton, majd arccal bukott – videón a siófoki részeg közlekedő
Nem csak Kaposváron történt meggondolatlan közlekedési szabálysértés: a rendőrség videót tett közzé egy férfiról, aki Siófokon próbált haladni egy rollerrel, miközben szemmel láthatóan részeg volt. A felvételen jól látszik, ahogy az úton kacsázik, majd egy nagy bukással arccal előre esik a járdára. Ellene ittas vezetés miatt indult eljárás.
Ilyen az, amikor arcon csap a valóság!
– írja a Somogy vármegyei rendőrség.
Ittasan rollerezett 12 ember három nap alatt – a rendőrség figyelmeztet! +videó!