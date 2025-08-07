augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Agresszió

1 órája

A maszkos rablás után a tanáraival is erőszakoskodott a tinédzser

Címkék#fiatalkorú elkövető#rablás#iskolai erőszak

Nem először került a hatóságok látókörébe az az iskolás fiú, aki legutóbb a tanárok elleni erőszakos fellépésével hívta fel magára a figyelmet. Az iskolai incidensek mellett most felfegyverkezve, folytatólagosan elkövetett rablás kísérletével is vádolják.

Veol.hu

A fiút 2024 decemberében próbálták meg visszatartani a Nagyatád közeli település általános iskolájának dolgozói, miután engedély nélkül akarta elhagyni az intézményt. Azonban a kamasz félrelökte a pedagógusokat és távozott az iskolából. Másnap ismét iskolai erőszak zajlott le: az agresszív fiú ezúttal egy diáktársát akarta megverni az udvaron, de amikor a pedagógiai asszisztensek közbeléptek, őket is meglökte – írja a Sonline.

Az iskolai erőszak nem egyedi, elszigetelt konfliktus volt
Az iskolai erőszak csak a jéghegy csúcsa volt: a fiú egy idős embert is megtámadott
Kép: hodpress.hu

Rablási ügy és iskolai erőszak

A Kaposvári Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt emelt vádat a fiú ellen, akinek a neve már ismert a hatóságok előtt. A vád szerint korábban a fiatal fiú a barátjával együtt maszkban, bottal felfegyverkezve hatolt be egy idős, beteg férfi otthonába, hogy megszerezzék a nyugdíját. Az ágyban fekvő férfit többször megütötték, majd 4000 forint értékű dohányáruval távoztak. A nyomozók a támadás során használt fadarabot lefoglalták, az ügyészség pedig javítóintézeti nevelést indítványozott.

További részletek a sonline.hu-n.

Hasonló eset történt Veszprém vármegyében is

Hasonló jellegű bűncselekmény miatt a Veszprémi Járási Ügyészség is vádat emelt korábban egy másik fiatalkorúval szemben. A vád szerint a középiskolás fiú hónapokon át zaklatta és bántalmazta társát, akitől rendszeresen élelmiszert követelt – több alkalommal meg is ütötte, végül késsel is megfenyegette, hogy ételhez jusson. Ebben az ügyben szintén javítóintézeti intézkedést kezdeményeztek, olvasható az ügyészség honlapján.

Fiatalkorúak a vádlottak padján

A két eset jól mutatja, hogy a fiatalkorúak körében előforduló erőszakos cselekmények nem pusztán iskolai konfliktusok, hanem gyakran súlyos bűncselekmények. A tanárokat félrelökő fiú példája már nem egyedi: több bírósági ügy tanúskodik arról, hogy a gyermekkorú elkövetők egy része rendszeres visszaesővé válik, és nem ritkán idős, védtelen embereket is célba vesznek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu