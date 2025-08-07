A maszkos rablás után a tanáraival is erőszakoskodott a tinédzser

A fiút 2024 decemberében próbálták meg visszatartani a Nagyatád közeli település általános iskolájának dolgozói, miután engedély nélkül akarta elhagyni az intézményt. Azonban a kamasz félrelökte a pedagógusokat és távozott az iskolából. Másnap ismét iskolai erőszak zajlott le: az agresszív fiú ezúttal egy diáktársát akarta megverni az udvaron, de amikor a pedagógiai asszisztensek közbeléptek, őket is meglökte – írja a Sonline.

Az iskolai erőszak csak a jéghegy csúcsa volt: a fiú egy idős embert is megtámadott

Kép: hodpress.hu

Rablási ügy és iskolai erőszak

A Kaposvári Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt emelt vádat a fiú ellen, akinek a neve már ismert a hatóságok előtt. A vád szerint korábban a fiatal fiú a barátjával együtt maszkban, bottal felfegyverkezve hatolt be egy idős, beteg férfi otthonába, hogy megszerezzék a nyugdíját. Az ágyban fekvő férfit többször megütötték, majd 4000 forint értékű dohányáruval távoztak. A nyomozók a támadás során használt fadarabot lefoglalták, az ügyészség pedig javítóintézeti nevelést indítványozott.

Hasonló eset történt Veszprém vármegyében is

Hasonló jellegű bűncselekmény miatt a Veszprémi Járási Ügyészség is vádat emelt korábban egy másik fiatalkorúval szemben. A vád szerint a középiskolás fiú hónapokon át zaklatta és bántalmazta társát, akitől rendszeresen élelmiszert követelt – több alkalommal meg is ütötte, végül késsel is megfenyegette, hogy ételhez jusson. Ebben az ügyben szintén javítóintézeti intézkedést kezdeményeztek, olvasható az ügyészség honlapján.

Fiatalkorúak a vádlottak padján

A két eset jól mutatja, hogy a fiatalkorúak körében előforduló erőszakos cselekmények nem pusztán iskolai konfliktusok, hanem gyakran súlyos bűncselekmények. A tanárokat félrelökő fiú példája már nem egyedi: több bírósági ügy tanúskodik arról, hogy a gyermekkorú elkövetők egy része rendszeres visszaesővé válik, és nem ritkán idős, védtelen embereket is célba vesznek.