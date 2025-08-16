9 ittas járművezetőt fogtak Balatonalmádiban

Tegnap éjszaka a rendőrség Balatonalmádi térségében 9 ittas járművezetőt fogott, közülük 8-an elektromos rollerrel közlekedtek.

Fotó: ronstik / Forrás: iStock



Fontos hangsúlyozni, hogy aki elektromos rollerét ittas állapotban használja, ugyanúgy ittas járművezetést követ el, amely az ittasság mértékétől függően büntetőeljárást vonhat maga után. Ne vezess, ha alkoholt fogyasztottál! – írja a Veszprém vármegyei rendőrség.