augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

9 ittas járművezetőt fogtak Balatonalmádiban

Címkék#elektromos roller#rendőrség#ittas vezetés#Veszprém

Veol.hu

Tegnap éjszaka a rendőrség Balatonalmádi térségében 9 ittas járművezetőt fogott, közülük 8-an elektromos rollerrel közlekedtek.

Ittas járművezetőket fogtak a rendőrök Balatonalmádiban
Ittas járművezetőket fogtak a rendőrök Balatonalmádiban
Fotó: ronstik / Forrás: iStock


Ittas járművezetőket fogtak a rendőrök Balatonalmádiban

Fontos hangsúlyozni, hogy aki elektromos rollerét ittas állapotban használja, ugyanúgy ittas járművezetést követ el, amely az ittasság mértékétől függően büntetőeljárást vonhat maga után. Ne vezess, ha alkoholt fogyasztottál! – írja a Veszprém vármegyei rendőrség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu