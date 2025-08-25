Más adatait adta meg az ittasan rodeózó sofőr – nem jött be a mesterterv

A Simontornyai Rendőrőrs egyenruhásai szombaton, délután Ozorán járőröztek, amikor arra lettek figyelmesek, hogy a rendőrautó láttán egy autós hirtelen megáll, majd próbál megfordulni. A manőver nem volt sikeres, mert az autót vezető férfi az árokba tolatott, majd a vezető ülésből a hátsó ülésre mászott – írja a police.hu az ittas vezetéssel kapcsolatban.

Ittas vezetés és további hét körözés írható a férfi számlájára

Fotó: Shutterstock

A rendőrök igazoltatták a fiatalembert, akinél a szonda pozitív értéket jelzett. Ráadásul, az általa bemondott névhez nem tartozott vezetői engedély, ezért előállították, hogy őrizetbe vegyék.

Másnak adta ki magát, hogy ne őt büntessék ittas vezetés miatt

A Tamási Rendőrkapitányságon a férfi továbbra is az igazoltatáskor bemondott személynek adta ki magát, de a nyilvántartóban talált kép eltérést mutatott. A szolgálatirányító parancsnok emlékezett rá, hogy valamivel korábban volt bejelentés Felsőnyékről, miszerint valaki ittasan, jogsi nélkül „rodeózik”. Az akkor igazoltatott férfi képe megegyezett a szombaton előállított sofőrével, így derült ki, hogy a 23 éves férfi másnak az adatit adta meg az igazoltatásakor, így ezért is feljelentették.

Az ittas és az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt is büntető feljelentést tettek a férfi ellen. Mivel az Ozorán használt piros autó forgalmi engedélye lejárt és kötelező felelősségbiztosítás sincs rajta, szabálysértési feljelentés is készült. Az is kiderült, hogy hét körözés van érvényben az ittas autós ellen. Egy korábbi pénzbüntetést már elzárásra változtattak át, így az adminisztrációs feladatok végeztével börtönbe szállították a renitens sofőrt.