Jogsi nélkül

45 perce

Tizenkét autót tört össze az ittas sofőr

Címkék#forgalomból kivont#jogosítvány nélkül#ittas sofőr

Ismerőse engedélye nélkül elhozott, forgalomból kivont autóval, jogosítvány nélkül rongált meg tizenkettő autót az ittas sofőr.

Veol.hu

Lakossági bejelentés érkezett a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2025. augusztus 26-án kora reggel, amiben a bejelentő elmondta, hogy Székesfehérváron, a Kelemen Béla utcában egy drapp színű Opel több parkoló autónak is nekiütközött - írja a police.hu az ittas vezetésről.

Ittas vezetés közben a sofőr több parkoló autónak is nekiütközött
Ittas vezetés közben a sofőr több parkoló autónak is nekiütközött
Fotó: police.hu

Ittas vezetés: tizenkettő autót tört össze a sofőr

A helyszínre érkező rendőri egységek az autó vezetőjét igazoltatták, akinél rendkívül bódult, ittas állapotot tapasztaltak és az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott. A férfi a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet, nem sokkal korábban engedély nélkül hozta el ismerősétől. A férfi a lakótelep közelében összesen tizenkettő parkoló autónak hajtott neki, melyekben anyagi kár keletkezett.

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

 

