Ittasan rollerezett 12 ember három nap alatt – a rendőrség figyelmeztet! +videó!

Címkék#elektromos roller#balesetek#reakcióidő#ittas vezetés

Egyre többen használják az elektromos rollert közlekedésre, de sokan nem veszik komolyan a szabályokat.

Veol.hu

Az elmúlt három napban 12 embert állítottak meg a rendőrök, akik szeszes ital fogyasztása után pattantak fel járművükre. Csak Balatonalmádiban 9 embert fogtak el, ahogy azt már korábban is írtuk. A hatóság nyomatékosan figyelmeztet: ittasan rollerezni ugyanolyan veszélyes, mint autót vezetni. A tapasztalat azt mutatja, hogy alkohol fogyasztása után jelentősen tompulnak a reflexek, nő a reakcióidő, csökken a felelősségérzet, így a balesetek kockázata is sokszorosára nő.

Ittasan rollerezni ugyanolyan veszélyes, mint autót vezetni! 3 nap alatt 12 embert állítottak meg!
Ittasan rollerezni ugyanolyan veszélyes, mint autót vezetni! 3 nap alatt 12 embert állítottak meg!
Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Ittasan rollerezni ugyanolyan veszélyes, mint autót vezetni

A szakemberek hangsúlyozzák: az elektromos roller közlekedési eszköz, amely szabályokhoz kötött. Ittas állapotban használni éppoly felelőtlenség, mint autóba ülni alkohol fogyasztása után. Az egyensúlyvesztés, a lassabb reakció és a környezet figyelmen kívül hagyása súlyos balesetekhez vezethet.

A rendőrség arra kér mindenkit: ne kockáztasson – sem a saját, sem mások biztonságát „…hogy mindenki hazaérjen!” - írja a Veszprém vármegyei rendőrség.

 

 

