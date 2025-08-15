Jött a vonat, de ez nem érdekelte az autóst (videó)

A tapolcai rendőrök a napokban ismét egy olyan autósra lettek figyelmesek, aki a tilos jelzésen és mozgó sorompó mellett hajtott át a vasúti síneken. Megállították, és intézkedtek vele szemben.

Több mint 500 gyorshajtót mértek be egy hét alatt Veszprém vármegyében

A Veszprém vármegyei rendőrök mindössze hét nap alatt 551 gyorshajtóval szemben intézkedtek a közutakon. A friss adatok szerint a sofőrök jelentős része továbbra sem veszi komolyan a sebességkorlátozásokat, pedig a statisztikák egyértelműen mutatják: a gyorshajtás az egyik vezető baleseti ok.