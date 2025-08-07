Kábítószer birtoklása miatt körözik ezt a három személyt

Kolompár Adrián ellen 2022-ben adták ki az elfogatóparancsot kábítószer biroklás miatt. A Tapolcai Rendőrkapitányság rendelte le a körözést a celldömölki születésű 26 éves férfi ellen, de eddig nem sikerült kézre keríteniük.

Fotó: police.hu

Kábítószer birtoklása a bűnük

A német állampolgárságú Diana Ubl után szintén a Tapolcai Rendőrkapitányság nyomoz 2024 óta. A 41 éves németországi származású nő ellen az elfogatóparancsot kábítószer birtoklásának bűntette miatt rendelték el.

Diana Ubl

Fotó: police.hu

A svéd állampolgárságú Kolompár Antonio ellen a körözést 2024-ben rendelte el a Tapolcai Rendőrkapitányság. A kábítószer birtoklással gyanúsított 28 éves férfit azóta sem találja a rendőrség.