augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

Rendőrség

2 órája

Kábítószer birtoklása miatt körözik ezt a három személyt

Címkék#Tapolcai Rendőrkapitányság#bűn#kábítószer

A police.hu adatbázisában kutakodva több olyan kábítószer birtoklással gyanúsított személyt találtunk, akiket a Tapolcai Rendőrkapitányság keres.

Veol.hu

Kolompár Adrián ellen 2022-ben adták ki az elfogatóparancsot kábítószer biroklás miatt. A Tapolcai Rendőrkapitányság rendelte le a körözést a celldömölki születésű 26 éves férfi ellen, de eddig nem sikerült kézre keríteniük. 

Fotó: police.hu

Kábítószer birtoklása a bűnük

A német állampolgárságú Diana Ubl után szintén a Tapolcai Rendőrkapitányság nyomoz 2024 óta. A 41 éves németországi származású nő ellen az elfogatóparancsot kábítószer birtoklásának bűntette miatt rendelték el. 

Diana Ubl
Fotó: police.hu

A svéd állampolgárságú Kolompár Antonio ellen a körözést 2024-ben rendelte el a Tapolcai Rendőrkapitányság. A kábítószer birtoklással gyanúsított 28 éves férfit azóta sem találja a rendőrség. 

Kolompár Antonio
Fotó: police.hu

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
