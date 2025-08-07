Drogdílerkedéssel egészítette ki a családi kasszát egy veszprémi házaspár

A vádirat szerint a 31 éves férfi és a 29 éves nő hosszabb ideje kábítószer-fogyasztó volt, amikor elhatározták, hogy nem pusztán fogyasztani, hanem közösen értékesíteni is fogják a szert, így egészítik ki a jövedelmüket – közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

A kábítószer értékesítésének bűnjelei

Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

A veszprémi pár 2022 nyarától egy éven keresztül, kilenc személy részére adott el rendszeresen kábítószert, jellemzően marihuánát, de egy-egy esetben kokaint és extasy tablettát is.

Kábítószer-kereskedő házaspár

A nyomozóhatóság 2023 szeptemberében tartott kutatást a pár lakásán, ahol kannabisztartalmú növényi anyagot foglaltak le, továbbá azt is megállapították, hogy mind a férj, mind pedig a feleség röviddel a rendőri intézkedés előtt kábítószert fogyasztott.

Az ügyészség a korábban letartóztatásban is volt, a vádemelés időpontjában bűnügyi felügyelet alatt álló házaspár mindkét tagjával szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabására és a bűncselekménnyel szerzett vagyonuk elkobzására tett indítványt a Veszprémi Járásbírósághoz.