Egy új, rendkívül veszélyes és gyorsan terjedő kábítószer jelent meg

Az utóbbi években világszerte egyre elterjedtebbé váltak a nitazének, amelyek erős tudatmódosító hatásuk miatt komoly veszélyt jelentenek. Ezeket a szintetikus opioidokat eredetileg fájdalomcsillapítónak szánták, ám végül soha nem engedélyezték orvosi felhasználásra, ma viszont kábítószerként terjednek, gyakran más anyagokhoz keverve, ismeretlen összetételben. Hatásuk rendkívül erős, már kis adagban is életveszélyes következményekkel járhatnak – írja az origo.hu.

Az elmúlt években világszerte drámai mértékben megnőtt a nitazén kábítószer fogyasztása

Fotó: FIRDOUS NAZIR / NurPhoto/origo.hu

Terjed az új kábítószer

Az utóbbi években rohamosan terjednek világszerte a nitazének, ezek az extrém módon erős szintetikus opioidok, amelyeket eredetileg fájdalomcsillapítónak fejlesztettek ki, de soha nem engedélyezték orvosi felhasználásra. A kábítószerek piacán azután váltak meghatározóvá, hogy nehezebbé vált a fentanil előállítása Kína korlátozásai miatt, és visszaesett a heroinellátás az afganisztáni máktermesztés tiltása következtében így a földalatti laborok elővették az 1950-es évekből származó nitazén-recepteket.

A Moszkvában lefoglalt első etonitazén-szállítmány során egy dílernél 200 tasak kristályos anyagot találtak, és legalább 20 ember halálát hozták összefüggésbe a használatával. Azóta ezek a szerek több mint 28 országban jelentek meg, többek között az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Lettországban, Ausztráliában, Észak-Afrikában és Ázsiában is, ahol összesen több száz halálesetet okoztak csak az Egyesült Királyságban 485 áldozatot. A legtöbb nitazént Kínában gyártják, sokszor nyíltan értékesítik az interneten, majd postai úton juttatják el Európába, akár kutyatápba rejtve.

A nitazének 10–50-szer erősebbek a fentanilnál és akár 250-szer a heroinnál, ráadásul könnyen előállíthatók és kis térfogatuk miatt könnyen csempészhetők. Egyetlen grammjuk tisztán 600 euró hasznot hozhat, de mivel gyakran más anyagokhoz keverik, a profit ennél is magasabb lehet miközben a fogyasztók sokszor azt sem tudják, valójában mit vettek be. Pontosan ez teszi veszélyessé a nitazéneket az emberek többsége egyszerűen nem tudja, hogy a legerősebb kábítószert szedi, amelynek még nyommennyisége is halált okozhat.

