Mentőhelikopter érkezett a balesethez
25 perce
Kamion gázolt el egy biciklist, az áldozat a teherautó kereke alá szorult (+ fotók, videó)
Pénteken délelőtt egy kamion elütött egy biciklist, aki olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikoptert is riasztani kellett hozzá.
A vaol.hu tájékoztatása szerint a súlyos baleset Celldömölkön, a Dr. Géfin Lajos térnél történt, amikor a kamion sofőrje jobbra kanyarodás közben nem vette észre az elé kerülő biciklist és elütötte. A szerencsétlenül járt kerékpáros a teherautó első kereke alá szorult. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Nyitókép: vaol.hu/Horváth Istvánné
