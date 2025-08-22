Kamion gázolt el egy biciklist, az áldozat a teherautó kereke alá szorult (+ fotók, videó)

A vaol.hu tájékoztatása szerint a súlyos baleset Celldömölkön, a Dr. Géfin Lajos térnél történt, amikor a kamion sofőrje jobbra kanyarodás közben nem vette észre az elé kerülő biciklist és elütötte. A szerencsétlenül járt kerékpáros a teherautó első kereke alá szorult. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

További információk, képek és videó a vaol.hu-n.

Nyitókép: vaol.hu/Horváth Istvánné