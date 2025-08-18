Kamionnal karambolozott egy személyautó Litéren

Egy kamion és egy személyautó összeütközött Litéren, a 72-es főút Fő utcai szakaszán, a 4-es kilométerszelvény közelében.

Forrás: KATVÉD

A karambol következtében a kamionból üzemanyag szivárgott, az üzemanyag-szivárgást a veszprémi hivatásos tűzoltók rövid időn belül megszüntették. A tűzoltóegység emellett áramtalanította a személyautót. A balesethez a mentők is kiérkeztek.