Mentők is érkeztek a helyszínre
1 órája
Kamionnal karambolozott egy személyautó Litéren
Súlyos közlekedési baleset történt Litéren: egy személyautó kamionnal karambolozott, utóbbiból üzemanyag szivárgott az útra.
Egy kamion és egy személyautó összeütközött Litéren, a 72-es főút Fő utcai szakaszán, a 4-es kilométerszelvény közelében.
A karambol következtében a kamionból üzemanyag szivárgott, az üzemanyag-szivárgást a veszprémi hivatásos tűzoltók rövid időn belül megszüntették. A tűzoltóegység emellett áramtalanította a személyautót. A balesethez a mentők is kiérkeztek.
