Baleset

2 órája

Két autó karambolozott Pápán, fél pályán halad a forgalom

A Határ utca és a Vadász utca kereszteződésében ütközött össze két személyautó csütörtök délelőtt Pápán.

A balesethez a helyi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik járművet - adja hírül a katasztrófavédelem.

Az érintett útszakaszon a forgalom fél pályán halad.

 

