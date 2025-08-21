Baleset
1 órája
Két autó karambolozott Pápán, fél pályán halad a forgalom
A Határ utca és a Vadász utca kereszteződésében ütközött össze két személyautó csütörtök délelőtt Pápán.
A balesethez a helyi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították az egyik járművet - adja hírül a katasztrófavédelem.
Az érintett útszakaszon a forgalom fél pályán halad.
