Karambol történt a 77-es főúton (fotók)

Összeütközött három személygépkocsi a 77-es főúton, Tótvázsony közelében. A járművekben összesen nyolc ember utazott, őket a mentők vizsgálják. A veszprémi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén egy sávon halad a forgalom. A raj két járművet áramtalanított.

Forrás: katasztrofavedelem.hu