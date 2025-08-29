Közlekedési baleset
43 perce
Karambol történt a 77-es főúton (fotók)
Tótvázsony közelében lassítja a forgalmat a baleset.
Összeütközött három személygépkocsi a 77-es főúton, Tótvázsony közelében. A járművekben összesen nyolc ember utazott, őket a mentők vizsgálják. A veszprémi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén egy sávon halad a forgalom. A raj két járművet áramtalanított.
Karambol történt a 77-es főútonFotók: Fülöp Ildikó/Napló
