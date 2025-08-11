Elfogták a katalizátortolvajt, országos lopássorozatot göngyölítettek fel + videó!

Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk: éjszakai katalizátorlopás-sorozat rázta meg a veszprémieket, amikor több autóról is eltűntek a katalizátorok. A nyomozás során azonban kiderült: a tettes nemcsak a várost, hanem szinte az egész országot célba vette. A rendőrség széles körű akciót indított, amely végül hajnalban hozta meg az eredményt – írja a Veszprém vármegyei rendőrség.

Veszprémi katalizátorlopás: Szigetszentmiklóson érték tetten, miután újabb három gépkocsi alkatrészét szerelte le és vitte magával.

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Veszprémből indult az országos katalizátorlopás

Július 30-ára virradóra nyolc jármű katalizátorát vágták le és vitték el Veszprémben. A Veszprémi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, és az adatgyűjtés során egyre több bűncselekmény került a látókörükbe. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a lopások az ország több pontján is történtek, és egy sorozatelkövető állhat a háttérben.

Hajnalban csaptak le

A rendőrök a nyomozás eredményeként azonosították a 39 éves külföldi férfit, aki májustól kezdve rendszeresen járt vissza Magyarországra, hogy több vármegyében is katalizátorokat lopjon. Augusztus 11-én hajnalban Szigetszentmiklóson érték tetten, miután újabb három gépkocsi alkatrészét szerelte le és vitte magával. A férfit őrizetbe vették, 11 rendbeli lopás bűntettével gyanúsítják, és közel 50 hasonló eset is köthető hozzá. A nyomozók kezdeményezték a letartóztatását.

