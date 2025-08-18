augusztus 18., hétfő

Letartóztatás

1 órája

Kiderült, mi lett volna a sorsuk a veszprémi autókból ellopott katalizátoroknak

Címkék#katalizátor#Bulgária#Veszprémi Rendőrkapitányság

A Veszprémi Járási Ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta azt a bolgár férfit, akit tizenegy katalizátor eltulajdonításával gyanúsít a rendőrség.

Veol.hu

A Veszprémi Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint a 39 éves, bolgár állampolgárságú férfi 2025 májusa óta több alkalommal utazott Bulgáriából Magyarországra, hogy az ország területén több helyen, parkolóban álló személygépkocsikról levágja a katalizátort, majd az egy-egy alkalommal eltulajdonított katalizátorokat értékesítésre hazavitte Bulgáriába - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

A bolgár férfi több alkalommal utazott Magyarországra, hogy katalizátorokat lopjon
A bolgár férfi több alkalommal utazott Magyarországra, hogy katalizátorokat lopjon
Fotó: Veszprém Vármegyei Főügyészség

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. július 27-én Veszprémben 1, majd két nappal később 7 személygépkocsiról vágta le és tulajdonította el a katalizátort.

Tizenegy alkalommal lopott katalizátort

A nyomozó hatóság beazonosította az elkövetőt, akit augusztus 10-én összehangolt akció keretében Szigetszentmiklóson elfogtak, miközben újabb három személygépkocsi katalizátorát tulajdonította el a településen.

A lopási kárértékek 100 000 és 240 000 forint között mozognak sértettenként.

Az ügyészség a szökés veszélyének, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének kiküszöbölése érdekében indítványozta a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírójának a gyanúsított letartóztatását, melyet a bíróság az egy hónap időtartamra elrendelt. A végzés nem végleges.

 

 

