Kiderült, mi lett volna a sorsuk a veszprémi autókból ellopott katalizátoroknak
A Veszprémi Járási Ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta azt a bolgár férfit, akit tizenegy katalizátor eltulajdonításával gyanúsít a rendőrség.
A Veszprémi Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint a 39 éves, bolgár állampolgárságú férfi 2025 májusa óta több alkalommal utazott Bulgáriából Magyarországra, hogy az ország területén több helyen, parkolóban álló személygépkocsikról levágja a katalizátort, majd az egy-egy alkalommal eltulajdonított katalizátorokat értékesítésre hazavitte Bulgáriába - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.
A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. július 27-én Veszprémben 1, majd két nappal később 7 személygépkocsiról vágta le és tulajdonította el a katalizátort.
Tizenegy alkalommal lopott katalizátort
A nyomozó hatóság beazonosította az elkövetőt, akit augusztus 10-én összehangolt akció keretében Szigetszentmiklóson elfogtak, miközben újabb három személygépkocsi katalizátorát tulajdonította el a településen.
A lopási kárértékek 100 000 és 240 000 forint között mozognak sértettenként.
Az ügyészség a szökés veszélyének, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének kiküszöbölése érdekében indítványozta a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírójának a gyanúsított letartóztatását, melyet a bíróság az egy hónap időtartamra elrendelt. A végzés nem végleges.
