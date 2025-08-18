1 órája
A Balatonba borultak a kenuból, egyikük úszni sem tudott, gyerekeknek szánt karúszókban bízott (+ képek)
Három férfi Révfülöpről egy kenuval akarta átevezni a Balatont. Erősen hullámzott a víz, emiatt a táv közepe táján a vízbe borultak.
A VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE a Facebook-oldalán osztotta meg a hihetetlen történetet. A kenuból vízbe borult három férfi közül az egyikük kiúszott Balatonboglárra és segítséget kért.
A kenusok kimentésére az Alfa nevű sürgősségi mentőhajót riasztották, mellyel megtalálták a másik két bajbajutottat, akik már másfél órája kapaszkodtak a kenuba.
Az utolsó pillanatban mentették meg a kenusokat
Az egyik férfi már erőtartalékai végén volt, mikor a hajóba emelték a vízimentők, ő úszni sem tudott. "Mentőmellényt nem viseltek, az úszni nem tudó férfi gyermek karúszókat vett magára, így indultak el. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a karúszó nem életmentő felszerelés, gyermekek esetében sem az. Kizárólag a gallérral ellátott mentőmellény képes a víz felszínén tartani egy gyermeket vagy egy felnőttet, de csak abban az esetben, ha a testsúlyának megfelelő méretet viseli" - figyelmeztetnek a bejegyzésben.
"A három férfinak az ijedtségen kívül semmi baja nem esett. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőre segített a kenujukat a partra vinni, majd felhívta a figyelmüket arra, hogy tilos a Balatont átevezni" - zárták a történetet.
A Balatonba borultak a kenubólFotók: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook