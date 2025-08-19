augusztus 19., kedd

60 éves önbíráskodó

Utcai harcos lett a 60 éves bácsiból egy bicikli miatt, durva, mire vetemedett

Önbíráskodás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki erőszakkal szerezte vissza a sajátjának vélt kerékpárját.

A vádirat szerint a 60 éves férfi 2024. július 22-én az esti órákban egy Veszprém vármegyei településen lévő szórakozóhelyen felismerni vélte a tőle két évvel korábban eltulajdonított kerékpárt, ezért szóváltásba került a kerékpárt használó férfival, a későbbi sértettel - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

A kerékpáros férfi ezt követően a biciklivel együtt távozott a szórakozóhelyről, ám a vádlott autóval követte, elé állt, és felszólította, hogy adja át a kerékpárt, mert az az övé. 

A 60 éves férfi erőszakkal szerezte meg a kerékpárt

A sértett nem akarta a kerékpárt visszaadni, mert állítása szerint az az ő tulajdona, a fiától kapta. A vádlott ekkor úgy gondolta, hogy erőszakkal szerzi vissza a kerékpárját, amelyről lerántotta és ököllel kétszer arcon ütötte a biciklis férfit, majd a kétkerekűt berakta a személygépkocsija csomagtartójába és elhajtott a helyszínről. A megtámadott férfi könnyű sérüléseket szenvedett a bántalmazás következtében.

Az ügyészség a korábban már büntetett, végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés próbaideje alatt álló terhelttel szemben szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt a Zirci Járásbíróságnak, egyúttal indítványozta a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának utólagos elrendelését is.

 

