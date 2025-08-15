Többmilliós kerékpárok után nyomoznak a veszprémi rendőrök

Az utóbbi években Magyarországon is látványosan elterjedtek a nagyobb értékű, prémium kerékpárok. Ennek több oka van: egyrészt egyre többen fordulnak az aktív szabadidősportok felé, a hegyikerékpározás és az e-bike túrák iránti kereslet robbanásszerűen nőtt. Másrészt a technológia fejlődése révén ma már olyan könnyű, erős és kényelmes bringák érhetők el, amelyek korábban csak profi sportolók számára voltak elérhetők. A fizetőképes kereslet is bővült: sokan nem sajnálják a több százezres, sőt milliós összegeket egy minőségi kétkerekűre, mert hosszú távon biztonságosabb, tartósabb és élvezetesebb élményt nyújt, mint az olcsóbb modellek. Azonban gyakran előfordul, hogy ezekre az értékekre más is szemet vet.

Előfordul, hogy a nagyobb értékű kerékpárok nem önként cserélnek gazdát

Forrás: megbizhatoorzes.hu

Veszprémben milliós kerékpár után nyomoz a rendőrség

Sajnos hazánkra is érvényes a nemzetközi statisztika: Az Európai Kerékpárosok Szövetsége szerint a tulajdonosok legalább fele nem jelenti be, hogy eltulajdonították a bringáját. Ez valószínű egy másik, sokkoló statisztika miatt lehet így: Az ellopott kerékpárok mindössze 5–10 %-a kerül vissza, vagy kerül a rendőrség látókörébe, tehát sokan már az elején feladják a reményt. A tulajdonos nagy része inkább lemond a nyomozásról, különösen ha olcsóbb, gyorsan pótolható bringáról van szó. Emellett sok kétkerekű adás-vételéről nem áll rendelkezésre hivatalos számla, vagy egyértelmű bizonyíték, ami tovább rontja a felderítést. A rendőrség szerint minden eset bejelentése létfontosságú, különösen ha milliós értékű gépekről beszélünk.

Így tett ennek a veszprémi, milliós értékű kerékpárnak a tulajdonosa is, a körözést a rendőrség honlapján érhetik el. A Scott Strike ERIDE 930 egy prémium kategóriás, teljes felfüggesztésű elektromos hegyi kerékpár, amely hosszú hatótávval, erős Bosch motorral és kényelmes rugózással kínál élményt a legnehezebb terepeken is. Vagyis akkor biztosan, ha azon a helyen találod, ahova előtte letámasztottad.

Egy ilyen, több, mint egymillió forint értékű Scott kerékpárnak veszett nyoma

Kép: k2shop.hu

Negyedmillió forintos áron kínálják az üzletben a másik, nagyobb értékű bicajt is, amit szintén a veszprémi hatóságok keresnek. A Rockrider márkájú 27"5-os MTB kerékpárt tavaly év vége óta nélkülözi eredeti tulajdonosa.