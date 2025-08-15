augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tolvajkergetés

3 órája

Többmilliós kerékpárok után nyomoznak a veszprémi rendőrök

Címkék#kerékpár#rendőrség#kerékpártolvaj#bejelentés

Scott, Rockrider vagy Specialized – nem sportkatalógusból válogatunk, hanem a rendőrség körözési listájáról. Egyre több drága kerékpár tűnik el Veszprémben, és sok tulajdonos már az elején feladja a harcot a tolvajokkal szemben.

Csizi Péter

Az utóbbi években Magyarországon is látványosan elterjedtek a nagyobb értékű, prémium kerékpárok. Ennek több oka van: egyrészt egyre többen fordulnak az aktív szabadidősportok felé, a hegyikerékpározás és az e-bike túrák iránti kereslet robbanásszerűen nőtt. Másrészt a technológia fejlődése révén ma már olyan könnyű, erős és kényelmes bringák érhetők el, amelyek korábban csak profi sportolók számára voltak elérhetők. A fizetőképes kereslet is bővült: sokan nem sajnálják a több százezres, sőt milliós összegeket egy minőségi kétkerekűre, mert hosszú távon biztonságosabb, tartósabb és élvezetesebb élményt nyújt, mint az olcsóbb modellek. Azonban gyakran előfordul, hogy ezekre az értékekre más is szemet vet.

Előfordul, hogy a milliós értékű kerékpárok nem maguktól cserélnek gazdát
Előfordul, hogy a nagyobb értékű kerékpárok nem önként cserélnek gazdát
Forrás: megbizhatoorzes.hu

Veszprémben milliós kerékpár után nyomoz a rendőrség

Sajnos hazánkra is érvényes a nemzetközi statisztika: Az Európai Kerékpárosok Szövetsége szerint a tulajdonosok legalább fele nem jelenti be, hogy eltulajdonították a bringáját. Ez valószínű egy másik, sokkoló statisztika miatt lehet így: Az ellopott kerékpárok mindössze 5–10 %-a kerül vissza, vagy kerül a rendőrség látókörébe, tehát sokan már az elején feladják a reményt. A tulajdonos nagy része inkább lemond a nyomozásról, különösen ha olcsóbb, gyorsan pótolható bringáról van szó. Emellett sok kétkerekű adás-vételéről nem áll rendelkezésre hivatalos számla, vagy egyértelmű bizonyíték, ami tovább rontja a felderítést. A rendőrség szerint minden eset bejelentése létfontosságú, különösen ha milliós értékű gépekről beszélünk.

Így tett ennek a veszprémi, milliós értékű kerékpárnak a tulajdonosa is, a körözést a rendőrség honlapján érhetik el. A Scott Strike ERIDE 930 egy prémium kategóriás, teljes felfüggesztésű elektromos hegyi kerékpár, amely hosszú hatótávval, erős Bosch motorral és kényelmes rugózással kínál élményt a legnehezebb terepeken is. Vagyis akkor biztosan, ha azon a helyen találod, ahova előtte letámasztottad.

 Egy ilyen, több, mint egymillió forint értékű Scott kerékpárnak veszett nyoma 
Kép: k2shop.hu

Negyedmillió forintos áron kínálják az üzletben a másik, nagyobb értékű bicajt is, amit szintén a veszprémi hatóságok keresnek. A Rockrider márkájú 27"5-os MTB kerékpárt tavaly év vége óta nélkülözi eredeti tulajdonosa. 

Rockrider ST530 Turquoise a nyomozások egyik szereplője
Kép: police.hu

A Specialized Enduro EVO egy kifejezetten erőteljesen lejtőorientált, teljes felfüggesztésű (enduro) hegyi kerékpár, amelyet a mély terepek és nagy esések kedvelőinek terveztek. Esésből juthatna bőven annak is, aki eltulajdonította – vélekedhet a tulajdonos.

A jól felszerelt sportbicikli újkori ára másfél millió forint is lehetett
Kép: police.hu

Másik árkategória, de a sztori azonos lehet: A Merida kerékpárért hirtelen új gazda jelentkezett, ahogy elképzelhető, hogy a Giant Talon márkájú kétkerekű is úgy döntött, másnál kezd új életet. A különbség, hogy a drágább kerékpárokat könnyebb felismerni egy gyári azonosító kód miatt, amit általában a vázba ütnek be, és amellyel a rendőrség azonnal be tudja azonosítani a megtalált bringát.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu