Többmilliós kerékpárok után nyomoznak a veszprémi rendőrök
Scott, Rockrider vagy Specialized – nem sportkatalógusból válogatunk, hanem a rendőrség körözési listájáról. Egyre több drága kerékpár tűnik el Veszprémben, és sok tulajdonos már az elején feladja a harcot a tolvajokkal szemben.
Az utóbbi években Magyarországon is látványosan elterjedtek a nagyobb értékű, prémium kerékpárok. Ennek több oka van: egyrészt egyre többen fordulnak az aktív szabadidősportok felé, a hegyikerékpározás és az e-bike túrák iránti kereslet robbanásszerűen nőtt. Másrészt a technológia fejlődése révén ma már olyan könnyű, erős és kényelmes bringák érhetők el, amelyek korábban csak profi sportolók számára voltak elérhetők. A fizetőképes kereslet is bővült: sokan nem sajnálják a több százezres, sőt milliós összegeket egy minőségi kétkerekűre, mert hosszú távon biztonságosabb, tartósabb és élvezetesebb élményt nyújt, mint az olcsóbb modellek. Azonban gyakran előfordul, hogy ezekre az értékekre más is szemet vet.
Veszprémben milliós kerékpár után nyomoz a rendőrség
Sajnos hazánkra is érvényes a nemzetközi statisztika: Az Európai Kerékpárosok Szövetsége szerint a tulajdonosok legalább fele nem jelenti be, hogy eltulajdonították a bringáját. Ez valószínű egy másik, sokkoló statisztika miatt lehet így: Az ellopott kerékpárok mindössze 5–10 %-a kerül vissza, vagy kerül a rendőrség látókörébe, tehát sokan már az elején feladják a reményt. A tulajdonos nagy része inkább lemond a nyomozásról, különösen ha olcsóbb, gyorsan pótolható bringáról van szó. Emellett sok kétkerekű adás-vételéről nem áll rendelkezésre hivatalos számla, vagy egyértelmű bizonyíték, ami tovább rontja a felderítést. A rendőrség szerint minden eset bejelentése létfontosságú, különösen ha milliós értékű gépekről beszélünk.
Így tett ennek a veszprémi, milliós értékű kerékpárnak a tulajdonosa is, a körözést a rendőrség honlapján érhetik el. A Scott Strike ERIDE 930 egy prémium kategóriás, teljes felfüggesztésű elektromos hegyi kerékpár, amely hosszú hatótávval, erős Bosch motorral és kényelmes rugózással kínál élményt a legnehezebb terepeken is. Vagyis akkor biztosan, ha azon a helyen találod, ahova előtte letámasztottad.
Negyedmillió forintos áron kínálják az üzletben a másik, nagyobb értékű bicajt is, amit szintén a veszprémi hatóságok keresnek. A Rockrider márkájú 27"5-os MTB kerékpárt tavaly év vége óta nélkülözi eredeti tulajdonosa.
A Specialized Enduro EVO egy kifejezetten erőteljesen lejtőorientált, teljes felfüggesztésű (enduro) hegyi kerékpár, amelyet a mély terepek és nagy esések kedvelőinek terveztek. Esésből juthatna bőven annak is, aki eltulajdonította – vélekedhet a tulajdonos.
Másik árkategória, de a sztori azonos lehet: A Merida kerékpárért hirtelen új gazda jelentkezett, ahogy elképzelhető, hogy a Giant Talon márkájú kétkerekű is úgy döntött, másnál kezd új életet. A különbség, hogy a drágább kerékpárokat könnyebb felismerni egy gyári azonosító kód miatt, amit általában a vázba ütnek be, és amellyel a rendőrség azonnal be tudja azonosítani a megtalált bringát.
