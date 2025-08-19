A bicikliút nem dísznek van! (videó)

A Magyar Rendőrség és a Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalukon osztott meg egy videót egy balatoni kerékpárosról, aki három, kerékpárral behajtani tilos táblát is figyelmen kívül hagyott, miközben az általa használt főút mellett ott volt a bicikliút.

A kerékpárost nem érdekelték a behajtani tilos táblák

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Komoly baleset érhette volna a kerékpárost

A biciklis egy olyan útszakaszon tekert, ahol egymás után három behajtani tilos tábla is ki volt helyezve. A Veszprém vármegyei rendőrség motoros rendőre még időben érkezett, így nem esett a biciklisnek baja. A kerékpáros azt állította, a bicikliút eltűnt, amiatt ment ki a főútra, de a rendőrök közölték vele, hogy az még mindig ott fut az út mellett. Elkísérték a következő kihajtóig, ahol egy újabb behajtani tilos tábla állt, és átterelték a bicikliútra.